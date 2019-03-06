Дружина відомого українського футболіста потрапила в страшну аварію у Туреччині: фото

Дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина потрапила в ДТП в Туреччині, де її чоловік виступає за "Різеспор". У таксі, в якому їхала Ірина, врізалася зустрічна машина.

Аварія трапилася опівдні в районі Аліпаша. Ірина зазнала легких травм, але її доправили в місцеву лікарню.

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Про винуватця аварії деталей поки немає. Чоловік Ірини, дізнавшись про подію, виїхав до неї.



Фото з місця аварії за участі Ірини Морозюк

Ірина Морозюк в Instagram виклала фото "Я жива. Слава Богу. Спасибі всім, хто переживав за мене. Сьогодні мій другий день народження".



Дружина Миколи Морозюка потрапила в аварію

Микола Морозюк перейшов у "Різеспор" під час зимового трансферного вікна з київського "Динамо". Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. У чемпіонаті Туреччини 31-річний українець вже встиг провести шість матчів, при цьому у всіх, крім зустрічі з "Фенербахче", Морозюк відіграв зі старту.

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