Дружина відомого українського футболіста потрапила в страшну аварію у Туреччині: фото

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Микола Морозюк
Микола Морозюк / Фото з відкритих джерел

Дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина потрапила в ДТП в Туреччині, де її чоловік виступає за "Різеспор". У таксі, в якому їхала Ірина, врізалася зустрічна машина.

Аварія трапилася опівдні в районі Аліпаша. Ірина зазнала легких травм, але її доправили в місцеву лікарню.

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Про винуватця аварії деталей поки немає. Чоловік Ірини, дізнавшись про подію, виїхав до неї.


Фото з місця аварії за участі Ірини Морозюк

Ірина Морозюк в Instagram виклала фото "Я жива. Слава Богу. Спасибі всім, хто переживав за мене. Сьогодні мій другий день народження".


Дружина Миколи Морозюка потрапила в аварію

Микола Морозюк перейшов у "Різеспор" під час зимового трансферного вікна з київського "Динамо". Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. У чемпіонаті Туреччини 31-річний українець вже встиг провести шість матчів, при цьому у всіх, крім зустрічі з "Фенербахче", Морозюк відіграв зі старту.

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Теги: Спорт Футбол Аварії та ДТП Динамо Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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