Дружина відомого українського футболіста потрапила в страшну аварію у Туреччині: фото
Дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина потрапила в ДТП в Туреччині, де її чоловік виступає за "Різеспор". У таксі, в якому їхала Ірина, врізалася зустрічна машина.
Аварія трапилася опівдні в районі Аліпаша. Ірина зазнала легких травм, але її доправили в місцеву лікарню.
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Про винуватця аварії деталей поки немає. Чоловік Ірини, дізнавшись про подію, виїхав до неї.
Фото з місця аварії за участі Ірини Морозюк
Ірина Морозюк в Instagram виклала фото "Я жива. Слава Богу. Спасибі всім, хто переживав за мене. Сьогодні мій другий день народження".
Дружина Миколи Морозюка потрапила в аварію
Микола Морозюк перейшов у "Різеспор" під час зимового трансферного вікна з київського "Динамо". Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. У чемпіонаті Туреччини 31-річний українець вже встиг провести шість матчів, при цьому у всіх, крім зустрічі з "Фенербахче", Морозюк відіграв зі старту.