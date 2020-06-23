Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який тренує "Хімнасія і Есгріма", відзначився черговим кумедним вчинком. Танцюючи аргентинець вирішив зняти із себе труси.

У інтернеті з’явилося відео, на якому Марадона відпочиває в компанії друзів і виконує запальний танець, пише 24 канал.

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Курйозна ситуація

Наприкінці ролику аргентинець вирішив розсмішити друзів та стягнув із себе труси. Це відео підірвало всі соцмережі.

Кумедний вчинок Марадони дивіться відео:

Тренерська кар'єра Марадони