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У мене просто немає вибору – я повинна їздити в Росію, – українська шахістка Музичук
сьогодні , 13:24 У мене просто немає вибору – я повинна їздити в Росію, – українська шахістка Музичук
Михайло Гема
53-річний Тайсон продовжує дивувати вражаючою силою на тренуваннях: відео
сьогодні , 12:44 53-річний Тайсон продовжує дивувати вражаючою силою на тренуваннях: відео
Юрій Семенюк
Роналду забив "Болоньї" та встановив унікальний рекорд чемпіонату Італії: відео
сьогодні , 10:54 Роналду забив "Болоньї" та встановив унікальний рекорд чемпіонату Італії: відео
Софія Кулай