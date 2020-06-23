Епатажний Марадона зняв труси під час запального танцю: кумедне відео
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який тренує "Хімнасія і Есгріма", відзначився черговим кумедним вчинком. Танцюючи аргентинець вирішив зняти із себе труси.
У інтернеті з’явилося відео, на якому Марадона відпочиває в компанії друзів і виконує запальний танець, пише 24 канал.
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Курйозна ситуація
Наприкінці ролику аргентинець вирішив розсмішити друзів та стягнув із себе труси. Це відео підірвало всі соцмережі.
Кумедний вчинок Марадони дивіться відео:
Тренерська кар'єра Марадони
- Працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії.
- У сезоні 2005/06 року був віцепрезидентом клубу "Бока Хуніорс".
- У 2008/10 роках Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010.
- У вересні 2019 року Марадона очолив "Хімнасію".
- До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському "Дорадосі", "Аль-Васлуї" і "Аль-Фуджайрі" з ОАЕ.
- Під час кар’єри гравця Дієго захищав кольори "Архентінос Хуніорс", "Боки Хуніорс", "Барселони", "Наполі", "Севільї" та "Ньюеллз Олд Бойз"