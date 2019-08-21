Еспаньйол – Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Іспанський "Еспаньйол" у четвер, 22-го серпня, прийме луганську "Зорю" в рамках фіналу кваліфікації Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу та кваліфікуватися у груповий етап турніру.

Еспаньйол – Зоря прогноз на матч

Шляхи іспанського та українського клубу до цього матчу ніколи не перетиналися. "Біло-сині" повернулися до єврокубків вперше з 2007 року, коли дійшли до фіналу Кубка УЄФА.

"Зоря" останнім часом є постійним учасником, якщо не групового етапу, то кваліфікації Ліги Європи. Торік луганці ледь не вибили німецький "Лейпциг". Відтак, "Еспаньйол" точно не налякає підопічних Віктора Скрипника.

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"Еспаньйол" програв перший матч у чемпіонаті Іспанії. Вдома підопічні Девіда Гальєго, який тільки влітку очолив команду, програли "Севільї". Таким чином, "папуги" спробують реабілітуватися перед фанатами. Коефіцієнт на їх перемогу в матчі проти "Зорі" – 1,24.

На звитягу гостей з України букмекери дають коефіцієнт 12,25. Більше шансів у "Зорі" розділити очки з грізним суперником. Коефіцієнт на такий результат – 5,50.

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Перед першим поєдинком букмекери оцінили шанси двох команд пройти фінальний раунд кваліфікації та взяти участь у груповому етапі восени. Коефіцієнт на прохід "Еспаньйола" за сумою двох матчів – 1,17.

"Зоря" торік у фіналі кваліфікації в драматичній грі поступилася німецькому "Лейпцигу". Луганці обов'язково дадуть бій іспанцям. Коефіцієнт на прохід "мужиків" у груповий етап – 5.

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Українським вболівальникам знайомий новачок "Еспаньйола" Факундо Феррейра, який свого часу грав за "Шахтар". На думку букмекерів, аргентинець має найбільше шансів забити гол у поєдинку. Коефіцієнт на його м'яч у ворота "Зорі" в будь-який час – 1,85.

Серед гравців "Зорі", на думку букмекерів, найбільше шансів засмутити воротаря "Еспаньйола" має нападник Пилип Будківський. На його м'яч у будь-який час поєдинку букмекери дають коефіцієнт 5.

Матч фінального раунду кваліфікації Ліги Європи "Еспаньйол" – "Зоря" відбудеться у четвер, 22-го серпня. Початок гри в Барселоні – о 22:00. Результат матчу – читайте на Спорт24.