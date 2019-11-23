Футболіста "Динамо" звинуватили в побитті двох дівчат за кордоном

Футболіст "Динамо" Карлос Самбрано звинувачується у побитті двох дівчат. Одна з дівчат, яку начебто побив перуанець, ще не досягла повноліття.

Про це повідомляє Libero з посиланням на журналістку й телеведучу Мегалі Медину Велу.

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У своєму тв-шоу Велу оприлюднила скаргу двох жінок, які звинуватили гравця національної збірної Перу в нападі на них.

За словами однієї з потерпілих, 30-річний перуанець вдарив її в обличчя. Нападник начебто перебував в оточенні наближених до нього осіб.

В ефірі телевізійної програми повідомили, що є відео, на якому можна побачити, як Самбрано в компанії людей б'є дівчат на вечірці. Однак досі відео не було представлено.

Футболіст поки не коментував інцидент.

Що відомо про Самбрано в "Динамо"?

Самбрано перейшов у "Динамо" на початку 2018 року, проте досі жодного разу не зіграв за першу команду "біло-синіх". Другу частину минулого сезону 30-річний захисник провів на правах оренди в "Базелі".

Також влітку 2019 року Самбрано зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка, де поступився збірній Бразилії. Попередній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич заявляв, що не розраховує на гравця.

Ситуація не змінилася й тепер. Футболіст рідко потрапляє до заявки киян на матчі. Новий керманич "Динамо" Олексій Михайличенко теж не розраховує на оборонця.