Гвоздик проведе об'єднавчий бій з російським чемпіоном IBF

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик може провести об'єднавчий бій з російським чемпіоном IBFАртуром Бетербієвим (13-0, 13 КО).

Журналіст Майк Коппінджер повідомив, що промоутерська компанія Боба Арума Top Rank Promotions організує об'єднавчий бій в рамках напівважкої ваги (до 79,4 кг) в листопаді.

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Як інформує vRINGe, Арум співпрацює з трьома з чотирьох чемпіонів дивізіону: володарем титулу за версією WBC українцем Олександром Гвоздиком, чемпіоном IBF росіянином Артуром Бетербієвим і його земляком Сергієм Ковальовим (33-3-1, 28 КО), який володіє титулом WBO.

За даними джерела, бій відбудеться в п'ятницю або в суботу (мабуть, 22 або 23 листопада). Про те, хто саме зійдеться в очній сутичці, Коппінджер не повідомляє.

Але чемпіонові WBO Ковальову спершу необхідно дати бій обов'язковому претенденту британцеві Ентоні Ярду (18-0, 17 КО) й організація вже призначила промоутерські торги. Таким чином, найімовірнішим бачиться саме протистояння Гвоздик – Бетербієв.

Сам же українець раніше заявив, що планує провести наступний бій у серпні-вересні. За словами Гвоздика, у цей час він має провести захист титулу чемпіона. Відтак ймовірним суперником є Маркус Браун, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик
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