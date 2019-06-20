Каштру провів перше тренування на чолі "Шахтаря": фото

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Луїш Каштру
Луїш Каштру / shakhtar.com

Новий головний тренер "Шахтаря" Луїш Катру провів перше тренування на чолі донецького клубу. "Гірники" провели півторагодинну інтенсивну сесію, яка складалася з ігрових вправ.

До команди приєднались Олександр Пихальонок і Додо, які минулий сезон на правах оренди провели в "Маріуполі" та "Віторії Гімарайнш" відповідно.

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З 21-го червня "Шахтар" тренуватиметься в режимі дворазових занять, а 24 червня "помаранчево-чорні" вирушать на перший навчально-тренувальний збір до Німеччини.


Максим Малишев і Додо, який повернувся з оренди

Повернувся до тренувань Жуніор Мораес. Наприкінці сезону футболіст начебто зазнав травми – перелом ребер. Уболівальники засумнівалися у травмі Жуніора, через яку він пропустив матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу.

Перед тренуванням новий тренер "гірників" Луїш Каштру був представлений футболістам. До його команди увійшли п'ятеро фахівців, а також Дарійо Срна. Однак досі не відомо про роль хорвата, який повернувся у "Шахтар".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
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