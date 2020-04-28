Коноплянка приніс Україні ефектну перемогу над Румунією у FIFA 20: відео матчу

У вівторок, 28 квітня, збірна України провела матч з командою Румунії в футбольному симуляторі FIFA 20. Від України виступав півзахисник Євген Коноплянка, а його суперником був Резван Марін.

Перший матч завершився з рахунком 3:0 на користь гравця "Шахтаря", другий виграв Марін – 6:3, а у вирішальній зустрічі сильнішим виявився Коноплянка – 4:2. Підсумковий рахунок протистояння – 2:1 на користь України.

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Трансляцію поєдинків вела Українська асоціація футболу в YouTube, а в команди кожного гравця входили легенди світового футболу.

Майже всі футбольні турніри світу були зупинені через пандемію коронавірусу. Футболісти були відправлені додому на карантин.

Україна – Румунія відео матчу

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