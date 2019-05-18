Кримський татарин грає у фіналі Східної конференції НБА: незвична історія Ерсана Ільясова

"Мілуокі Бакс" вийшли у фінал Східної конференції НБА. Там команда протистоїть "Торонто Репторс". Допомагає їм у цьому Ерсан Ільясова. Він кримський татарин. Але його історія має чимало "темних плям".

Ерсан Ільясова народився 15 травня 1987 року в турецькому Ескішехірі. Але про це стало відомо лише у 2002 році. Саме тоді Семсеттін Бюлют зареєстрував свого сина. Чому він не зробив цього раніше – невідомо. Але мало не одразу після цього Ерсан Ільясова був заявлений за збірну Туреччини U-16.

Після цього до справи приєдналася Федерація баскетболу Узбекистану. Там заявили, що Ерсан Ільясова насправді Арсен Ільясов. І що народився він не у 1987 році, а на три роки раніше в Бухарі в сім'ї кримських татар. І в серпні 2002 року він поїхав до Туреччини, де його через місяць і зареєстрували як Ерсана Ільясова. Була подана офіційна скарга. Узбеки доказували, що батьками баскетболіста є кримські татари Анвар та Іралія. Їх депортували у Узбекистан з Криму після 1944 року рішенням Сталіна. Про це згодом писала і "Радіо Свобода", вказуючи, що вони згодом повернулися до Криму. Це було ще у 2012 році, до окупації півострова Росією. Де вони проживають зараз – невідомо.

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Але скаргу відхилили. І Ерсан Ільясова продовжив виступати за збірну Туреччини, де став одним з кращих у її складі на молодіжному Євро-2016.

Ерсан Ільясова приїжджав і до України. Правда як гравець збірної Туреччини, коли його команда грала проти збірної України в Києві 13 вересня 2008 року. Саме тоді він і зустрівся з батьками.

"Ми пишаємося Ерсаном. Матч в Україні дав можливість зустрітися з сином. Намагаємося не пропускати його матчі та, якщо вдається, бути присутнім на них", – цитує батьків видання QHA.

Ерсан Ільясова зараз гравець ротації "Мілуокі Бакс", грає на позиції важкого форварда. У цьому плей-офф НБА він в середньому отримує 18,5 хвилини за матч, набираючи за цей час 6,2 очка. Його команда вийшла до Фіналу Східної конференції, де протистоїть "Торонто". Це його шостий клуб в НБА і третій прихід в "Мілуокі". До цього були "Детройт", "Орландо", "Оклахома", "Філадельфія" і "Атланта". Крім цього Ерсан встиг пограти в "Барселоні" і "Анадолу Ефес".

За матеріалами Tribuna.com