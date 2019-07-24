Кваліфікація Ліги чемпіонів: результати матчів 23 липня

У вівторок, 23 липня, відбулися п'ять матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Вікторія Пльзень – Олімпіакос 0:0

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У Пльзені "Вікторія" та пірейський "Олімпіакос" у рівній грі так і не зуміли виявити сильнішого, тому доля путівки до наступної стадії вирішиться вже в Греції.

Сабуртало – Динамо Загреб 0:2

Голи: Оршіч, 67, Петковіч, 78 (пен.)

За схожим сценарієм розгортався і поєдинок у Тбілісі. Сабуртало несподівано грав на рівних із "динамівцями" Загреба, та зрештою пропустив двічі в другому таймі. Спочатку Міслав Оршіч головою вдало замкнув навіс Хайровіча, а на 78-й хвилині Бруно Петковіч не без частки везіння реалізував одинадцятиметровий.

Нью Сейнтс – Копенгаген 0:2

Голи: Сотіріу, 18, Сков, 61 (пен.)

ПСВ – Базель 3:2

Голи: Брума, 14, Ламмерс, 89, Мален, 90+3 – Аєті, 45+1, Алдерете, 79

ПСВ здобув вольову домашню перемогу над "Базелем". Відкривши рахунок зусиллями вінгера Бруми вже на 14 хвилині, голландці, пропустили гол в роздягальню на 45 хвилині.

Вже у другому таймі гості змогли вийти вперед після стандарту на 79 хвилині, однак не зуміли втримати перевагу і навіть нічию, після двох влучних пострілів господарів в останній п'ятихвилинці матчу.

Сутьєска – АПОЕЛ 0:1

Гол: Де Вінсенті, 42 (пен.)