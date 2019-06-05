Литва – Люксембург: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2020

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Литва спробує зупинити Люксембург, який несподівано розмістився за Україною на другому місці у групі B. Суперники нашої національної команди зійдуться в третьому турі відбору на Євро-2020. У цьому протистоянні невеличка перевагу на боці господарів.

У п'ятницю, 7 червня, в литовському Вільнюсі відбудеться матч третього туру на відбір на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Литва хоче взяти реванш за поразку від Люксембургу з рахунком 1:2 у першому турі.

Прогноз MarathonBet

Так, коефіцієнт на тріумф Литви – 2,36. Те, що перемогу відсвяткує сенсаційна команда Люксембургу – 3,42. Нічия – 3,24. Найімовірнішим результатом матчу є нічия 1:1. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 5,85.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Литва Люксембург
Джерело: 24 канал
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