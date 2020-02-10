Найкращу шайбу УХЛ в січні закинув хокеїст команди-аутсайдера – відео
Автором кращої шайби місяця став нападник МХК "Динамо" Михайло Геворкян. Її він закинув у ворота "Дніпра".
Форвард отримав передачу на хід зі своєї зони, відірвався від захисника "Дніпра", зблизився з голкіпером, обманним рухом переклав шайбу на незручну сторону і закинув її в ворота. На той час "Динамо" грало в меншості.
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Відео шайби Геворкяна у ворота "Дніпра", яка визнана найкращою в січні (дивитися з 01:04)
Однак закинута шайба Геворкяна не допомогла "Динамо". Команда вдома тоді зазнала чергової розгромної поразки 3:9.
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