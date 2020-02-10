24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Найкращу шайбу УХЛ в січні закинув хокеїст команди-аутсайдера – відео

19 Читать новость на русском
Михайло Геворкян / УХЛ

Автором кращої шайби місяця став нападник МХК "Динамо" Михайло Геворкян. Її він закинув у ворота "Дніпра".

Форвард отримав передачу на хід зі своєї зони, відірвався від захисника "Дніпра", зблизився з голкіпером, обманним рухом переклав шайбу на незручну сторону і закинув її в ворота. На той час "Динамо" грало в меншості.

Оце так: Воротар відбив шайбу "ударом скорпіона" у матчі НХЛ – вражаюче відео

Відео шайби Геворкяна у ворота "Дніпра", яка визнана найкращою в січні (дивитися з 01:04)

Однак закинута шайба Геворкяна не допомогла "Динамо". Команда вдома тоді зазнала чергової розгромної поразки 3:9.

Коли в Україні випаде сніг: прогноз
сьогодні
21095
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Хокей МХК "Динамо"
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 39
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 125
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 267
сьогодні 10:26 Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео
Ігор Саджениця 864
сьогодні 09:25 "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео
Ігор Саджениця 471
Новини
Більше новин
Залиште відгук