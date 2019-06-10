П'ять клубів подали заявки для участі в УХЛ

У попередніх трьох сезонах Української хокейної ліги виступало як мінімум шість клубів. Не менше число учасників чемпіонату очікують у наступного сезону.

Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага заявив, що до офісу УХЛ надійшло вже 5 заяв – від клубів "Донбас" (Донецьк), "Дніпро" (Херсон), "Білий Барс" (Біла Церква), "Кременчук", а також новачка – "Маріуполя".

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"Чекаємо заявки з Харкова та Києва, можливо – Дніпра, Кривого Рогу та Новояворівська. Прийом заявок триватиме до 31 липня", – заявив Олексій Брага.

У Харкові в минулому сезоні виступав клуб "Динамо", Київ у чемпіонаті представляли "Крижані Вовки". У Новояворівську грає команда "Галицькі леви", яка минулого сезону не заявилася до УХЛ.