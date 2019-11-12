Поліція завела кримінальну справу за фактом расизму на матчі "Шахтар" – "Динамо"

Національна поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом правопорушень під час матчу "Шахтар" – "Динамо" (1:0).

Слідчі Слобідського відділу поліції 11 листопада порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), повідомляє офіційний сайт поліції.

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Що передбачає санкція ч. 1 ст. 161 ККУ?

Ця санцкія передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Матеріали направлені до прокуратури Харківської області для вирішення питання про можливу зміну підслідності.

Також зазначається, що непристойні гасла на адресу гравців донецького клубу вигукували близько 20 фанатів киян.

Що сталося у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.

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Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.

​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.