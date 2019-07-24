"Реал" у серії пенальті переміг "Арсенал" на Міжнародному кубку чемпіонів: відео

У матчі Міжнародного кубка чемпіонів в США іспанський "Реал" виграв у лондонського "Арсеналу" по пенальті.

Реал – Арсенал 2:2 (по пен. – 3:2)

Голи: Бейл, 56, Асенсіо, 59 – Ляказетт, 9 (пен.), Обамеянг, 24

Вилучення: Начо, 9 – Папастатопулос, 40

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У іспанського клубу голи забили Марко Асенсіо і Гарет Бейл. Асенсіо отримав травму і покинув поле на ношах.

У лондонців забивали Олександр Ляказетт і П'єр-Емерік Обамеянг. Також у матчі було два видалення: у "Реала" в дебюті матчу відправився відпочивати Начо, а у "Арсеналу" на 40-й хвилині червону картку отримав Сократіс Папастатопулос.

Дотиснути канонірів підопічним Зідана не вдалося, тому переможця визначили за допомогою пенальті. На початку серії "Арсенал" захопив перевагу після того, як Бейл не зміг переграти Даміана Мартінеса, а Райсс Нельсон свою спробу реалізував.

Однак відразу ж Куртуа (так, Лунін, як і в попередньому матчі, сидів на лавці запасних) парирував удар Джака, Іско вирівняв становище, а у вирішальний момент нерви підвели Начо Монреаля і Роббі Бертона, які пробили повз ворота.

У підсумку, "Арсенал" свої виступи на турнірі вже завершив, набравши сім очок. "Реал" зараз має в своєму активі два. 27 липня "вершкові" зіграють останній матч в рамках МКЧ з "Атлетіко".

Відеоогляд матчу Реал – Арсенал