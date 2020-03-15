Роналду віддає свої готелі під лікарні для людей з коронавірусом

Зірковий португальський футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду запропонував переробити власні готелі під лікарні для людей, які захворіють на коронавірус та будуть перебувати на карантині.

Про це повідомляє відоме іспанське видання Marca.

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Роналду завжди був людиною, дуже обізнаною у суспільстві, тому він збирається перетворити свої готелі в Португалії на лікарні, щоб допомогти у боротьбі з пандемією.

Кріштіану Роналду надасть свою мережу готелів в Португалії в якості госпіталів для тих, що заразилися коронавірусом, де вони зможуть проживати безкоштовно на час лікування. Також футболіст буде особисто платити лікарям і робочим в готелях.



Готелі Роналду в Португалії

Додамо, що Роналду відмовився повертатися в "Ювентус" через коронавірус у одноклубника . 5-разовий володар "Золотого м'яча" має намір пересидіти пандемію у себе на Мадейрі.

Кілька днів тому Кріштіано вже опублікував повідомлення у своїх соціальних мережах: "Ми повинні слухати владу, захист нашого життя – це понад будь-який інтерес", – сказав португалець.

Коронавірус і футбол

Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи тимчасово зупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.

Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.

Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.

Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.

У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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