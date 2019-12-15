Бубка голосовал против отстранения России от Олимпиады: правда или нет

Среди так называемых СМИ набирает популярность новость, что президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка проголосовал против отстранения России от участия в Олимпиаде.

Первым среди украинских СМИ об этом сообщило издание "Чемпион". В своем материале он ссылается на твит некоего Andryulik.

"Пока вы спите в МОК голосовали. 23 представителя проголосовали за подтверждение о запрете принимать участие России в Олимпиаде, одна страна это Украина (Сергей Бубка) против запрета и чтобы позволили некоторым спортсменам участвовать под флагом России на Олимпиаде", – написал Andryulik (правописание сохранено).

Пока вы спите в МОК голосовали. 23 представителя проголосовали за подтверждение о запрете принимать России участия в Олимпиаде, одна страна это Украина (Сергей Бубка) против запрета и чтоб разрешили некоторым спортсменам участвовать под флагом России на Олимпиаде. — ANDRYULIK (@Andryulik) December 15, 2019

Читайте также: Допинговый скандал: почему санкции WADA против России еще ничего не решают

Уже впоследствии это сообщение подхватили и другие СМИ. Но спортивных среди них не было. Ведь никакого голосования не было. Но это не остановило так называемых "журналистов". Некоторые даже дали информацию об этом голосовании со ссылкой на издание "Гордон". Однако не заметили, что речь идет о событиях 2016 года и Олимпиаде в Рио.

За что в 2016 году голосовал Бубка?

Допинг-скандал с российскими спортсменами возник едва ли не после зимней Олимпиады-2014, которую принимала Сочи. Тогда же началось расследование, которое подтвердило махинации с допингом. Поэтому перед Олимпиадой в Рио-2016 Международный олимпийский комитет и определял, допускать ли российских спортсменов к турниру.

Тогда Исполком МОК принял решение допустить сборную России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Члены исполкома Международного олимпийского комитета почти единогласно проголосовали за то, чтобы решение об участии сборной России Олимпиады-2016 принимали международные спортивные федерации. Среди 15 членов исполкома на заседании присутствовал Сергей Бубка, который также является президентом НОК Украины. По словам одного из российских спортивных чиновников, Бубка в вопросе отстранения РФ с Олимпиады-2016 поддерживал российскую сторону.

Мог ли голосовать Бубка за то, чтобы допустить россиян на Олимпиаду в 2019 году?

Нет. Ведь Международный олимпийский комитет не организовывал никакого голосования после решения WADA. Ведь МОК еще 9 декабря заявил, что поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. В заявлении, в частности, говорится, что представители олимпийского движения поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA. До этого оно было одобрено олимпийским саммитом и исполкомом МОК. Кроме того, позицию WADA в отношении России поддержали и в Международном паралимпийском комитете.

Напомним, еще 9 декабря 2019 года WADA отстранила Россию на 4 года от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Российские спортсмены, за исключением "самых подозрительных", смогут выступать только в нейтральном статусе, без триколора и гимна России. Запрет не касается чемпионатов Европы и этапов Кубка мира, а касается: Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Юношеских олимпийских игр и Чемпионатов мира.

Больше об этом: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

Решение довольно однозначное. Хотя оно вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но вряд ли для этого нужно голосование МОК.

Поэтому вся информация, которая распространяется по сети о голосовании Бубки за допуск россиян на Олимпиаду – или невнимательность журналистов, или желание распространить фейк на скандальной теме.