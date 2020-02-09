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"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке вошла в список лучших стадионов в истории ЛЧ

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"Донбасс Арена" заняла 23 место в рейтинге лучших стадионов в истории Лиги чемпионов / shakhtar.com

Стадион "Донбасс Арена", который расположен в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке, занял 23 место в рейтинге лучших стадионов в истории Лиги чемпионов.

При определении лучших стадионов учитывалась их архитектура, атмосфера и матчи, проведенные на них. Рейтинг составил журнал FouFourTwo.

Интересно: "Мертвый стадион": как сейчас выглядит "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке

Лучшие стадионы в истории Лиги чемпионов

1. "Сигнал Идуна Парк" или "Вестфаленстадион" – "Боруссия" Дортмунд (Германия);
2. "Энфилд" – "Ливерпуль" (Англия);
3. "Камп Ноу" – "Барселона" (Испания);
4. "Селтик Пар" – "Селтик" (Шотландия);
5. "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" Мадрид (Испания);
22. "Шюкрю Сарачоглу – "Фенербахче" (Турция);
23. "Донбасс Арена" – "Шахтер" Донецк (Украина);
24. "Георгиос Караискакис" – "Олимпиакос" Пирей (Греция).

Что известно о "Донбасс Арене"?"Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного "Шахтера" и настоящей визитной карточкой города шахтеров. В общем помещал свыше 51 тысячи 500 зрителей, и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.

Кроме "Шахтера", домашние матчи на стадионе проводила сборная Украины, в частности, во время домашнего "Евро-2012". Последний раз в Лиге чемпионов "горняки" играли на родном стадионе 27 ноября 2013 года против испанского "Реал Сосьедад".

Позже, в 2014 году, после вооруженной агрессии России донецкий "Шахтер" прекратил принимать матчи на домашнем стадионе. "Донбасс Арена" до сих пор находится под оккупацией боевиков.

найкращі стадіони в історії Ліги чемпіонів
Лучшие стадионы в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Футбол Новости Спорта Шахтер Спорт Война на Донбассе Лига чемпионов Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Донецка
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