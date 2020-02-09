"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке вошла в список лучших стадионов в истории ЛЧ
Стадион "Донбасс Арена", который расположен в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке, занял 23 место в рейтинге лучших стадионов в истории Лиги чемпионов.
При определении лучших стадионов учитывалась их архитектура, атмосфера и матчи, проведенные на них. Рейтинг составил журнал FouFourTwo.
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Лучшие стадионы в истории Лиги чемпионов
1. "Сигнал Идуна Парк" или "Вестфаленстадион" – "Боруссия" Дортмунд (Германия);
2. "Энфилд" – "Ливерпуль" (Англия);
3. "Камп Ноу" – "Барселона" (Испания);
4. "Селтик Пар" – "Селтик" (Шотландия);
5. "Сантьяго Бернабеу" – "Реал" Мадрид (Испания);
22. "Шюкрю Сарачоглу – "Фенербахче" (Турция);
23. "Донбасс Арена" – "Шахтер" Донецк (Украина);
24. "Георгиос Караискакис" – "Олимпиакос" Пирей (Греция).
Что известно о "Донбасс Арене"?"Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного "Шахтера" и настоящей визитной карточкой города шахтеров. В общем помещал свыше 51 тысячи 500 зрителей, и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.
Кроме "Шахтера", домашние матчи на стадионе проводила сборная Украины, в частности, во время домашнего "Евро-2012". Последний раз в Лиге чемпионов "горняки" играли на родном стадионе 27 ноября 2013 года против испанского "Реал Сосьедад".
Позже, в 2014 году, после вооруженной агрессии России донецкий "Шахтер" прекратил принимать матчи на домашнем стадионе. "Донбасс Арена" до сих пор находится под оккупацией боевиков.
Лучшие стадионы в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo