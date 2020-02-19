Футболиста, который укусил соперника за пенис, дисквалифицировали на пять лет

В любительской лиге Франции произошел необычный инцидент с участием игроков команд "Тервиль" и "Сотрих". После матча футболисты устроили драку вблизи стадиона, которая закончилась тем, что один из них укусил соперника за половой орган.

За такой необычный способ завершения конфликта, игрока на пять лет отстранили от футбола, пишет Republicain-lorrain.

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Пострадавшему от укуса после драки даже наложили 10 швов. К слову, за участие в драке его тоже отстранили от футбола, но только на полгода.

Из-за того, что инцидент был достаточно необычным, дисциплинарная комиссия даже назначила специального инструктора, который занимался расследованием обстоятельств.

Наказали и команду "Сотрих" – за невыполнение обязательств по обеспечению порядка во время матча. Клуб оштрафовали на 200 евро и лишили двух зачетных очков.