Главный тренер "Карпат" пропустит матч с "Черноморцем" из-за трагедии в семье

Главный тренер "Карпат" Фабри Гонсалес не будет присутствовать на тренерской скамье во время матча 25 тура УПЛ против "Черноморца".

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, 63-летний Гонсалес пропустит матч из-за смерти матери.

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ФК "Карпаты" глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой – смертью матери главного тренера клуба Фабри Гонсалеса. Мы искренне сочувствуем Мистеру. Учитывая это печальное событие, наставник "зелено-белых" срочно вылетел в Испанию и не сможет присутствовать на матче против Черноморца,

– говорится в сообщении.

Матч 25-го тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" – "Черноморец" состоится во вторник, 23 апреля. Обе команды борются за выживание в УПЛ.

Спорт 24 писал, что полузащитник "Селтика", выступающий на правах аренды за "Карпаты", Марьян Швед будет играть за львовский клуб до конца сезона 2018/19.

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