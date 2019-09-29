Климец остановилась в шаге от медали чемпионата мира, Ляхова и Прищепа – вне финала

22 Читати новину українською
Ирина Климец
Ирина Климец / Фото из открытых источников

В столице Катара – Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В финале соревнований по метанию молота украинка Ирина Климец заняла 5 место и установила личный рекорд.

Лучшая попытка Ирины – 73.56 м. Этот результат является личным рекордом 24-летней Климец в карьере. Она стала первой украинкой за последние 14 лет, которая сумела пробиться в финал ЧМ в этом виде программы.

 К сведению: Три украинки вышли в финал чемпионата мира по легкой атлетике: итоги первого дня чемпионата мира по легкой атлетике

Украинские бегуньи Наталья Прищепа и Ольга Ляхова прекратили борьбу за награды мирового первенства на стадии полуфинала.

Ляхова заняла 3 место в первом полуфинальном забеге (2:00.72), а Прищепа пробежала с 5-м временем во втором забеге (2:01.24). В финал выходили по две лучшие из каждого полуфинала и два лучших результаты по времени.

Также украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Екатерины Климюк и Алексея Позднякова не сумела пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике.

Украинцы в смешанной эстафете 4х400 метров показали время 3:17,50 минуты и заняли седьмое место в первом полуфинале. Украинская команда уступила победителям забега сборной США более 5 секунд.

blog_ava
Прогноз погоды на 29 сентября: облачно, дожди, но немного теплее
сегодня
439
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
сегодня 00:21 "Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
56
"Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
28 сентября 23:58 "Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
32
"Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
28 сентября 19:20 "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и поднялся на третье место: видео
86
Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
28 сентября 16:33 Карпаты – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
212
Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
28 сентября 12:47 Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
473
Новости
Больше новостей
Залиште відгук