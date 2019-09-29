Климец остановилась в шаге от медали чемпионата мира, Ляхова и Прищепа – вне финала

В столице Катара – Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В финале соревнований по метанию молота украинка Ирина Климец заняла 5 место и установила личный рекорд.

Лучшая попытка Ирины – 73.56 м. Этот результат является личным рекордом 24-летней Климец в карьере. Она стала первой украинкой за последние 14 лет, которая сумела пробиться в финал ЧМ в этом виде программы.

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Украинские бегуньи Наталья Прищепа и Ольга Ляхова прекратили борьбу за награды мирового первенства на стадии полуфинала.

Ляхова заняла 3 место в первом полуфинальном забеге (2:00.72), а Прищепа пробежала с 5-м временем во втором забеге (2:01.24). В финал выходили по две лучшие из каждого полуфинала и два лучших результаты по времени.

Также украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Екатерины Климюк и Алексея Позднякова не сумела пробиться в финал чемпионата мира по легкой атлетике.

Украинцы в смешанной эстафете 4х400 метров показали время 3:17,50 минуты и заняли седьмое место в первом полуфинале. Украинская команда уступила победителям забега сборной США более 5 секунд.