Павелко голосовал в Верховной Раде за изменения к Конституции Украины, находясь в Риме: фото

В четверг, 7 февраля, в Риме состоялся 43-й Конгресс УЕФА. Был на нем и президент Федерации футбола Украины (а одновременно и депутат Верховной Рады) Андрей Павелко. Одновременно Павелко "проголосовал" за изменения в Конституцию Украины на заседании парламента.

Один из важнейших вопросов, за который голосовали депутаты в Верховной Раде – конституционное закрепление о курсе на НАТО и ЕС. На официальном сайте ВРУ напротив фамилии "Павелко" стоит "за". При том, что в это время сам Павелко находился в Риме, где его избирали в обновленный состав Исполкома УЕФА.

Читайте также: Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС: что это означает



Андрей Павелко (третий справа в верхнем ряду) и члены исполкома УЕФА. 7 февраля 2019 года, Рим, Италия (фото: uefa.com)

При этом, при голосовании за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и направление этого вопроса в Конституционный суд, Павелко участия не принимал.

Читайте также: Переименование областей: кому и как менять документы

Стоит отметить, что в Украине (как и в мире в целом) пока не запустили Hyperloop, чтобы быстро путешествовать между городами. А путешествие самолетом между двумя столицами займет по меньшей мере три часа (не учитывая время добирания до аэропортов, ожидания там и т. д.). В то время как в статье 84 Конституции Украины указано, что "голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично". И пока украинское законодательство никак не наказывает депутатов за так называемое "кнопокодавство" – голосование чужой карточкой. Хотя попытки принять закон об уголовной ответственности за неличное голосование депутатов в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет были.

Кто такой Андрей ПавелкоАндрей Павелко – президент Федерации футбола Украины. А также депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под 33-м номером), заместитель председателя фракции БПП, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.



Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году, названная дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".



В июне 2018 года НАБУ открыла дело по факту коррупции в Федерации футбола Украины, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram