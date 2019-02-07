Павелко голосовал в Верховной Раде за изменения к Конституции Украины, находясь в Риме: фото

21 Читати новину українською
Андрей Павелко
Андрей Павелко

В четверг, 7 февраля, в Риме состоялся 43-й Конгресс УЕФА. Был на нем и президент Федерации футбола Украины (а одновременно и депутат Верховной Рады) Андрей Павелко. Одновременно Павелко "проголосовал" за изменения в Конституцию Украины на заседании парламента.

Один из важнейших вопросов, за который голосовали депутаты в Верховной Раде – конституционное закрепление о курсе на НАТО и ЕС. На официальном сайте ВРУ напротив фамилии "Павелко" стоит "за". При том, что в это время сам Павелко находился в Риме, где его избирали в обновленный состав Исполкома УЕФА.

Читайте также: Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС: что это означает


Андрей Павелко (третий справа в верхнем ряду) и члены исполкома УЕФА. 7 февраля 2019 года, Рим, Италия (фото: uefa.com)

При этом, при голосовании за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и направление этого вопроса в Конституционный суд, Павелко участия не принимал.

Читайте также: Переименование областей: кому и как менять документы

Стоит отметить, что в Украине (как и в мире в целом) пока не запустили Hyperloop, чтобы быстро путешествовать между городами. А путешествие самолетом между двумя столицами займет по меньшей мере три часа (не учитывая время добирания до аэропортов, ожидания там и т. д.). В то время как в статье 84 Конституции Украины указано, что "голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично". И пока украинское законодательство никак не наказывает депутатов за так называемое "кнопокодавство" – голосование чужой карточкой. Хотя попытки принять закон об уголовной ответственности за неличное голосование депутатов в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет были.

Кто такой Андрей ПавелкоАндрей Павелко – президент Федерации футбола Украины. А также депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под 33-м номером), заместитель председателя фракции БПП, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году, названная дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".

В июне 2018 года НАБУ открыла дело по факту коррупции в Федерации футбола Украины, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
сегодня
13614
Теги: Спорт Новости политики Футбол УЕФА Верховная Рада Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Украины опустилась в обновленном рейтинге ФИФА
сегодня 13:26 Сборная Украины опустилась в обновленном рейтинге ФИФА
138
"Манчестер Сити" победил "Эвертон" и вернул первое место в АПЛ: видео
сегодня 10:01 "Манчестер Сити" победил "Эвертон" и вернул первое место в АПЛ: видео
90
"Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов
сегодня 09:36 "Барселона" и "Реал" разошлись миром в матче Кубка Испании: видео голов
168
Свитолина из-за травмы отказалась играть за сборную Украины, но выступит на турнире в Катаре
6 февраля 23:06 Свитолина из-за травмы отказалась играть за сборную Украины, но выступит на турнире в Катаре
109
Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото
6 февраля 22:45 Украинец Михайлюк впервые примерил форму нового клуба НБА: фото
81
Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
6 февраля 17:14 Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет
94
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук