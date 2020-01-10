Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Кипром накануне Евро-2020
Определился соперник национальной сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет в преддверии старта в финальном турнире Евро-2020. Это будет команда Кипра.
Как говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола, матч против сборной Кипра состоится 26 мая в Украине. Город, который примет поединок, будет утвержден позже.
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Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта Хожув).
Стоит отметить, что сборная Украины находится на 24-м месте в рейтинге ФИФА. Кипр занимает 95-е место.
Как сборная Украины играла против сборной Кипра
Сборная Украины трижды играла со сборной Кипра. Все три матча были товарищескими. Впервые это было 28 февраля 2001 года в финале товарищеского турнира на Кипре. Матч состоялся в Ларнаке, а хозяева его выиграли 4:3 в экстратайме. По ходу встречи каждая из команд поочередно выходила вперед. На 81-й минуте украинцы были впереди 3:2. Но в наши ворота был назначен пенальти, а Артем Яшкин был удален с поля. Победный гол киприоты забили 104-й минуте. За украинцев забивали Александр Мелащенко и дважды Алексей Воробей.
Второй раз сыграли только через семь лет – 6 февраля 2008 года. И снова на Кипре, только на этот раз в Никосии. Матч закончился вничью. Украинцы первыми пропустили с пенальти, но Артем Милевский на 71-й минуте счет сравнял.
Только в третьем матче команды сыграли в Украине 24 марта 2016 года. Матч приняла Одесса. Единственный точный удар Тараса Степаненко на 40-й минуте принес победу нашей сборной.
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