Стало известно, кто может возглавить "Львов" после отставки Бакалова

ФК "Львов" начал поиски нового главного тренера после увольнения Юрия Бакалова.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 8 апреля, "Львов" и 53-летний специалист приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон.

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По информации Sport.ua, "Львов" рассматривает на замену Юрию Бакалову ряд кандидатур и намерен объявить имя нового наставника в ближайшие дни.

Речь идет об экс-тренере сборной Украины Александре Заварове, бывшем наставнике "Арсенала-Киев", "Говерлы" и "Спартака" Вячеславе Грозном и экс-хавбеке "Днепра" Максиме Калиниченко.

Юрий Бакалов возглавил "Львов" в августе 2018 года, придя на смену бразильцу Жилмару, у которого не оказалось необходимой тренерской лицензии для работы с клубом украинской Премьер-лиги.

Под руководством 53-летнего Бакалова "Львов" в последний момент прорвался в верхнюю топ-6 и получил шанс побороться за еврокубки.

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