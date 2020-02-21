24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинские волейболисты сыграли в России на "турнире памяти погибших военных россиян": фото

- Читати новину українською
Украинские волейболисты на турнире в России / profkursk.ru

В Глухове разгорелся скандал – местные волейболисты отправились в Россию на турнир, посвященный "Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества".

Турнир состоялся 16 февраля в городе Рыльск, что недалеко от границы с Украиной. В самом городе состоялись торжества, посвященные российским военным, которые погибли в "горячих точках" за пределами России.

Читайте также: Украинские спортсмены между патриотизмом и деньгами

В турнире приняли участие три команды, а победу одержала команда из города Глухова, что в Украине. Из-за их выступления на территории страны-агрессора возник скандал.

"Мы глубоко возмущены тем, что эти люди самовольно взяли на себя ответственность представлять город Глухов на территории агрессора в то время, когда в зоне ООС, в результате наступательных действий российских военных идут тяжелые бои, и Украина несет болезненные потери. Мы официально заявляем, что не уполномачивали любые спортивные команды, либо объединения участвовать в соревнованиях на территории врага в лице глуховчан. Мы гневно осуждаем циничный поступок и откровенно провокационные действия со стороны людей, которые позорят наш Глухов и его жителей", – говорится в заявлении Глуховского городского совета.

При этом чиновники готовят официальное обращение в Службу безопасности Украины и другие правоохранительные органы относительно этого случая.

Напомним,

  • в то время как волейболисты из Глухова играли в России на турнире 16 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • А уже утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В этом бою погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72 Отдельную механизированную бригаду. Еще четверо получили ранения.
  • С началу 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных.
День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываем
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Волейбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:18 Ничьи МЮ и "Севильи", победы "Интера" и "Ромы": видеообзоры матчей 1/16 финала Лиги Европы
Ігор Саджениця
20 февраля 23:48 Бывший игрок "Зари" Деннис забил курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: видео
Ігор Саджениця
20 февраля 23:02 Сборная Украины победно стартовала в отборе на Евробаскет-2021
Юрій Семенюк
20 февраля 21:20 Фьюри или Уайлдер: на кого ставят звезды бокса
Андрій Тудовші
20 февраля 18:01 Дополнительная возможность продать и купить билеты на Евро-2020: цена и где купить
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук