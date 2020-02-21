Украинские волейболисты сыграли в России на "турнире памяти погибших военных россиян": фото
В Глухове разгорелся скандал – местные волейболисты отправились в Россию на турнир, посвященный "Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества".
Турнир состоялся 16 февраля в городе Рыльск, что недалеко от границы с Украиной. В самом городе состоялись торжества, посвященные российским военным, которые погибли в "горячих точках" за пределами России.
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В турнире приняли участие три команды, а победу одержала команда из города Глухова, что в Украине. Из-за их выступления на территории страны-агрессора возник скандал.
"Мы глубоко возмущены тем, что эти люди самовольно взяли на себя ответственность представлять город Глухов на территории агрессора в то время, когда в зоне ООС, в результате наступательных действий российских военных идут тяжелые бои, и Украина несет болезненные потери. Мы официально заявляем, что не уполномачивали любые спортивные команды, либо объединения участвовать в соревнованиях на территории врага в лице глуховчан. Мы гневно осуждаем циничный поступок и откровенно провокационные действия со стороны людей, которые позорят наш Глухов и его жителей", – говорится в заявлении Глуховского городского совета.
При этом чиновники готовят официальное обращение в Службу безопасности Украины и другие правоохранительные органы относительно этого случая.
Напомним,
- в то время как волейболисты из Глухова играли в России на турнире 16 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- А уже утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В этом бою погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72 Отдельную механизированную бригаду. Еще четверо получили ранения.
- С началу 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных.
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