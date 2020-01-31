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Украинский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Ирана

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Мирослав Славов перешел в "Шахр Ходро" / Facebook

Украинский нападающий Мирослав Славов стал игроком иранского "Шахр Ходро".

Об этом сам игрок сообщил на своей странице в Facebook.

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До этого 29-летний форвард выступал за ФК "Рига". Он играл в чемпионате Латвии с прошлого года. За полгода в составе рижан украинец провел 10 матчей и забил 3 мяча. Славов расторг контракт с латвийским клубом в этом месяце по обоюдному согласию сторон.

В юности Славов находился в структуре "Бордо", а в Украине сыграл несколько матчей в составе донецкого "Металлурга" по ходу сезона 2011/12.

На данный момент "Шахр Ходро" находится на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Ирана.

Напомним, что в Иране недавно произошла авиакатастрофа с украинским самолетом. Самолет компании "Международные авиалинии Украины", летевший в Киев, был сбит вблизи Тегерана 8 января. Власти Ирана признали, что сбили его "случайно".

Тогда погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета – среди них 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажиров).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы
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