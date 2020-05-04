В Украине разрешат тренировки в командных видах спорта: что известно

В Украине с 11 мая будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Решение приняло правительство на внеочередном заседании 4-го мая.

С 11-го мая начнется снятие определенных ограничений, как это предполагалось в плане выхода из карантина от правительства, сообщает 24 канал.

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Таким образом, в Украине будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Команды должны будут тренироваться на закрытых базах.

Разрешение на тренировки в командных видах спорта "откроет двери" перед Украинской Премьер-лигой (УПЛ).

Там заявляли, что футбольный сезон удастся восстановить, если правительство позволит тренироваться с 11 мая.

Ожидается, что чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая. СМИ уже опубликовали календарь матчей.

Ослабление карантина в Украине: что откроют и позволят

парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работу нотариусов и юристов;

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей,

оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.

В то же время премьер Денис Шмигаль заявил, что полностью отменить карантин пока невозможно. Поэтому карантин продлят до 22 мая.

В Украине по состоянию на 4 мая подтвержден 12 331 случай заражения COVID-19, 1 619 человек излечились, 303 – умерли.

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