В Украине разрешат тренировки в командных видах спорта: что известно
В Украине с 11 мая будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Решение приняло правительство на внеочередном заседании 4-го мая.
С 11-го мая начнется снятие определенных ограничений, как это предполагалось в плане выхода из карантина от правительства, сообщает 24 канал.
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Таким образом, в Украине будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Команды должны будут тренироваться на закрытых базах.
Разрешение на тренировки в командных видах спорта "откроет двери" перед Украинской Премьер-лигой (УПЛ).
Там заявляли, что футбольный сезон удастся восстановить, если правительство позволит тренироваться с 11 мая.
Ожидается, что чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая. СМИ уже опубликовали календарь матчей.
Ослабление карантина в Украине: что откроют и позволят
- парки и скверы;
- салоны красоты и парикмахерские;
- летние площадки кафе и ресторанов;
- работу нотариусов и юристов;
- заведения бытового обслуживания граждан;
- музеи и библиотеки;
- стоматологические кабинеты;
- сервисы обслуживания бытовой техники;
- возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей,
- оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.
В то же время премьер Денис Шмигаль заявил, что полностью отменить карантин пока невозможно. Поэтому карантин продлят до 22 мая.
В Украине по состоянию на 4 мая подтвержден 12 331 случай заражения COVID-19, 1 619 человек излечились, 303 – умерли.
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