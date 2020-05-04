24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Украине разрешат тренировки в командных видах спорта: что известно

- Читати новину українською
В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо
В Україні дозволять тренування у командних видах спорту: що відомо / fcdynamo.kiev.ua

В Украине с 11 мая будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Решение приняло правительство на внеочередном заседании 4-го мая.

С 11-го мая начнется снятие определенных ограничений, как это предполагалось в плане выхода из карантина от правительства, сообщает 24 канал.

К теме Правительство ослабит карантин: что откроется с 11 мая

Таким образом, в Украине будут разрешены тренировки в командных видах спорта. Команды должны будут тренироваться на закрытых базах.

Разрешение на тренировки в командных видах спорта "откроет двери" перед Украинской Премьер-лигой (УПЛ).

Там заявляли, что футбольный сезон удастся восстановить, если правительство позволит тренироваться с 11 мая.

Ожидается, что чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая. СМИ уже опубликовали календарь матчей.

Ослабление карантина в Украине: что откроют и позволят

  • парки и скверы;
  • салоны красоты и парикмахерские;
  • летние площадки кафе и ресторанов;
  • работу нотариусов и юристов;
  • заведения бытового обслуживания граждан;
  • музеи и библиотеки;
  • стоматологические кабинеты;
  • сервисы обслуживания бытовой техники;
  • возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей,
  • оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.

В то же время премьер Денис Шмигаль заявил, что полностью отменить карантин пока невозможно. Поэтому карантин продлят до 22 мая.

В Украине по состоянию на 4 мая подтвержден 12 331 случай заражения COVID-19, 1 619 человек излечились, 303 – умерли.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Спорта УПЛ Футбол Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Мудрик очаровал очередным техническим трюком: видео
3 мая , 17:56 Мудрик очаровал очередным техническим трюком: видео
Михайло Гема
Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
3 мая , 16:21 Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
Михайло Гема