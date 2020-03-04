Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта: что о нем известно

Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании избрала нового главу правительства Украины. Им стал Денис Шмыгаль. Изменения произошли и в Министерстве молодежи и спорта. Его возглавил Вадим Гутцайт.

Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль. И именно он подал кандидатуру Вадима Гутцайта на должность министра спорта Украины.

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Вадим Гутцайт: краткая биография

Вадим Гутцайт родился 6 октября 1971 года в Киеве.

Украинский фехтовальщик, саблист, олимпийский чемпион. Президент Федерации фехтования Украины.

Женат на украинской журналистке и ведущей Оксане Гутцайт. Супруги воспитывают дочь Элину (2002 г.р.) и сына Марка (2010 г.р.)

Награжден орденами "За заслуги" I, II и III степеней.



Вадим Гутцайт з семьей (фото: viva.ua)

Спортивная карьера и достижения

Вадим Гутцайт начал заниматься фехтованием в 1980 году у Александра Оболенского. В дальнейшем тренировался под руководством Михаила Когута.

На мировом чемпионате по фехтованию 1991 года Гутцайт был третьим в индивидуальном зачете. Отправился на Олимпиаду-1992 в Барселоне в составе Объединенной команды, где завоевал командное золото. После этого был еще участником Олимпиад 1996 и 2000 годов.

После окончания выступлений в соревнованиях перешел на тренерскую работу. В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.

После этого возглавил Федерацию фехтования Украины. Он также президент Украинской академии спорта, руководитель центра олимпийской подготовки "Конча-Заспа", руководитель департамента молодежи и спорта в городе Киеве, член Исполкома Национального олимпийского комитета Украины.

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Недвижимость, автомобили и элитные драгоценности

Вадиму Гутцайту принадлежат два земельных участка в Киеве. Однако площадью в 614 квадратных метров, вторая – 615 квадратных метров. Также у него есть квартира на 86,5 квадратных метров и садовый дом га 195,5 квадратных метров. Эта недвижимость тоже в Киеве. Как и гараж на 17,5 квадратных метров.

Вадиму Гутцайту принадлежит автомобиль Toyota Corolla 2017 года. В своей декларации он ее оценил в 400 тысяч гривен. Хотя сам пользуется Mercedes ML250 2015 выпуска стоимостью 1,42 миллиона гривен. Автомобиль не его, а зарегистрирован на Нину Андрусенко – его тещу. На жену записан автомобиль Lexus RX200T 2016 стоимостью 1,4 миллиона гривен.

В декларации за 2019 год указана годовая зарплата в 507 тысяч гривен (как глава Департамента молодежи и спорта Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Еще 26 тысяч гривен он получил пенсии. Значительно успешнее в этом плане его жена – 1 ,06 миллиона гривен зарплаты в год.

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Наличности у самого Вадима Гутцайта 140 тысяч долларов и 28 тысяч евро. Еще 300 тысяч долларов он одолжил Нине Андрусенко – той самой, на которую записан Mercedes ML250.

Вадиму Гутцайту принадлежит 20% в компании АСТРА РИЭЛТИ. В денежном выражении это 580 тысяч гривен. Еще 25% принадлежащих ему в РЕНТ РИЭЛТИ. Но указано, что он передал корпоративные права в управление. Хотя и в дальнейшем считается конечным бенефициаром РЕНТ РИЭЛТИ.

Из драгоценностей Вадим Гутцайт указал только наручные часы Breguet. Их стоимость он не указал.

Скандалы: бизнес в России, плагиат, коррупция

Вадима Гутцайта обвиняли в том, что он имел бизнес в России. При этом открыл его в 2016 году. Компания "Альтаир" в подмосковной Лобне должна была заниматься уборкой помещений. Среди двух других основателей компании – два российских фехтовальщика Ильгар Мамедов и Станислав Поздняков. Последний сейчас является президентом Олимпийского комитета России. А Ильгар Мамедов – многолетний главный тренер сборной России по фехтованию, имеет звание полковника Вооруженных Сил РФ. Информации об этой компании в декларации самого Гутцайта нет.

Департамент молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт возглавил только в середине 2018 года. Тогда же этот департамент и создали. До этого с 5 сентября 2017 года – заместитель директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта, начальника управления молодежи и спорта.

Но его назначение сопровождалось скандалом. Еще один участник конкурса на эту должность Филипп Альид доказывал, что конкурсная работа его соперника – это плагиат. При этом 30% ответов кандидата были списаны из интернета, когда кандидаты должны писать свою работу в помещении без подключения к глобальной сети.

В конце 2019 года Вадима Гутцайта подозревали в хищении 2,2 миллиона гривен, выделенных на закупку лодок для детско-юношеской спортивной школы. Полиция установила, что Департамент молодежи и спорта КГГА специально прописал тендер под одного заказчика, и их выигрывал частный предприниматель, который является тренером ДЮСШ "Буревестник". Эта школа находится в подчинении департамента, которым и руководит Гутцайт.

Впоследствии расследованием хищения денег в департаменте молодежи и спорта КГГА занялись в СБУ, и там уже фигурировала сумма в 12 миллионов гривен.

Пришлось Вадиму Гутцайту поработать и в Верховной Раде. Но не депутатом, а помощником нардепа. Он был помощником Эльбруса Тедеева в V и VI созывов Верховной Рады. Это депутат от "Партии регионов", а работал Гутцайт на него в 2006-2012 годах.

Гутцайт и "Слуги народа"

Хотя мог попасть в Верховную Раду и как депутат. При этом в 2019 году. Он сначала был под 81-м номером в списке "Слуги народа". Это было проходное место. Однако он отказался идти на выборы. Свое решение Вадим Гутцайт объяснил тем, что он "больше пользы принесет в исполнительной власти. Будь то в Киеве как руководитель Департамента спорта или в Министерстве молодежи и спорта". Однако министерство он тогда не возглавил.