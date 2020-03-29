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Вратарь сборной Бразилии проткнул на поле воздушный шарик. Теперь это мем

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Бразильский голкипер Алисон Бекер / https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirr_GBxN_bAhWFhSwKHdESBZIQ_AUICigB&biw=1920&bih=898#imgrc=87KIadWK8ipdeM:

На чемпионате мира по футболу во время матча Бразилии и Швейцарии на поле неожиданно вылетел красный воздушный шарик. Вблизи находился бразильский голкипер, который долго не раздумывая сразу проткнул его бутсой.

Зрители сразу начали обсуждать как жестоко вратарь обошелся с посторонним объектом.

Алисон Бекер безжалостно раздавил шарик и выбросил его остатки.

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Некоторые фанаты даже увидели связь между тем, что произошло и приравняли данную ситуацию с тщетными попытками футбольного клуба "Ливерпуль" купить бразильского вратаря.

Алисон Бекер vs Швейцария и воздушный шарик

 

 

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Теги: Футбол Спорт Курьезные новости Мемы Чемпионат мира по футболу - 2018
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