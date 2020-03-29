Вратарь сборной Бразилии проткнул на поле воздушный шарик. Теперь это мем
На чемпионате мира по футболу во время матча Бразилии и Швейцарии на поле неожиданно вылетел красный воздушный шарик. Вблизи находился бразильский голкипер, который долго не раздумывая сразу проткнул его бутсой.
Зрители сразу начали обсуждать как жестоко вратарь обошелся с посторонним объектом.
Алисон Бекер безжалостно раздавил шарик и выбросил его остатки.
Читайте также: Главные события Чемпионата мира по футболу 18 июня
Некоторые фанаты даже увидели связь между тем, что произошло и приравняли данную ситуацию с тщетными попытками футбольного клуба "Ливерпуль" купить бразильского вратаря.
Алисон Бекер vs Швейцария и воздушный шарик
Читайте также: Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
сегодня , 08:38 Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом
сегодня , 08:05 Смерть юного футболиста, гол Милевского за "Динамо": главные новости спорта 28 марта
сегодня , 12:49 Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – экс-заместитель главы Киевской ОГА, – Парцхаладзе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Футболист "Карпат" вернется в иностранный клубсегодня , 12:17
-
Двое олигархов и алкогольный король: президент УПЛ раскритиковал украинские клубысегодня , 11:31
-
Сын Тайсона Фьюри послал отца в прямом эфире: видеосегодня , 13:08
-
Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях, но удалил сообщение и извинилсясегодня , 11:12
-
"Динамо" снова продлило карантин – игроки будут работать индивидуальносегодня , 09:10
-
Владелец команды НБА заболел коронавирусомсегодня , 10:43
Предложения партнеров
Комментарии