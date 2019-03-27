Вспомнить все: Футбольные болельщики в стиле олд-скул

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Считается, что историю организованного фанатского движения в Украине начали болельщики киевского "Динамо" в 1980 году. Тогда первые 13 смельчаков отправились в Москву. И именно с фанатами столицы Союза киевские ребята воевали постоянно. Не без поддержки братских клубов даже из других стран, но всегда победоносно.

Фанаты, хулиганы, ультрасы – таких слов до середины 70-х годов в Советском союзе даже и не знали. Хулиганство было одиночным и чаще вызвано алкоголем, чем футболом. А из всех тогдашних развлечений, на футбол или хоккей время можно было попасть проще, чем в кино.

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Болели за команды едва ли не всех видов спорта, которые только существовали в стране серпа и молота. Ведь где, как не на стадионе, можно покричать или спеть что-то постыдное да еще и без страха быть задержанным милицией.

Поход на стадион стал целым ритуалом: на трибунах – настоящий дресскод из цветов команды, а болельщики еще и обеспечивают музыкальное сопровождение. Если же команда забила гол, то обязанность болельщика – что-то поджечь. Пригодились самодельные взрывчатки, импровизированные файеры. Главное – не переусердствовать.

В 80-х мы воровали в пионерских организациях барабаны. А зачем же они им? Нам были нужнее,
– вспомнил Вова Орден, фанат ФК "Динамо".

И не успели люди оглянуться, как уже стали фанатами. Почти такими, как в Англии, где драка ультрасов – это обыденное дело. Главное, болеют они так, словно это последний матч в их жизни.

Ультрас

Фанаты футбольного клуба "Динамо"

Переняли у островной страны и привычку гастролировать за своей командой. И в 1980 году тринадцать киевских фанатов отправились на первый выездной матч.

Считалось, что первенство по численности и силе фанатского движения держали московские болельщики. Но это утверждение подвергали сомнению их извечные враги. Киевский ультрас – единственные, кто решился объявить настоящую войну Москве, а именно фанатам "Спартака". Это фактически разделило советских фанатов на два лагеря.

Все фанатское движение Советского союза начали разделять на московский блок и антимосковский – во главе с "Динамо" (Киев),
– рассказал историк и журналист Эдуард Андрющенко.

Антимосковский блок объединил три наиболее оппозиционные группировки ультрасов. Сначала это были фанаты киевского "Динамо", "Днепра" (тогдашний Днепропетровск) и "Жальгириса" (Вильнюс).

Драка фанатов во время матча "Даугавы" (Рига) против ЦСКА (Москва) в 1985 году

Триада имела свою блестящую тактику: если Динамо играло в Москве, поддержать киевлян приезжали ультрасы Вильнюса и Днепра. Ведь вместе бить противника легче.

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Но и фанаты "Спартака" не били баклуши: то ли от страха, то ли из тактических соображений московские ультрасы просили помощи у других.

О масштабной драке киевских ультрас с фанатами московского "Спартака" и как болельщики влияли на судьбу целой страны – смотрите в программе.

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Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Вспомнить все СССР Ультрас Футбол
Источник: 24 канал
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