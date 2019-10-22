Шахтар – Динамо (Загреб): стартові склади на матч Ліги чемпіонів

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"Шахтар" готується до матчу Ліги чемпіонів
"Шахтар" готується до матчу Ліги чемпіонів / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" та загребське "Динамо" оголосило склади на матч Ліги чемпіонів. Гра у Харкові розпочнеться о 19:55.

"Шахтар" не надто здивував складом. На гру проти "Динамо" вийдуть всі сильніші. Тільки варто відзначити, що цей матч Євген Коноплянка розпочне в основі.

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Шахтар: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораєс.
Запасні: Шевченко, Хочолава, Антоніо, Дентінью, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо (Загреб): Ліваковіч, Стояновіч, Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац, Ольмо, Адемі, Моро, Оршіч, Гаврановіч.
Запасні: Загорац, Хайровіч, Гояк, Шітум, Іванушец, Петковіч, Кандзьор.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Шахтар Спорт Футбол
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