Шумахер показав шолом для нового сезону у Формулі-2: фото

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Мік Шумахер
Мік Шумахер / Motorsport.com

Син легендарного Міхаеля Шумахера Мік представив шолом, у якому він виступатиме у Формулі-2 за команду Prema Racing.

Мік Шумахер і надалі використовуватиме кислотні кольори – жовтий та зелений – у дизайні свого шолома. Відмінністю від попередніх дизайнів стало те, що тепер на ньому буде прапор Німеччини. Так робив і семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер.

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Також на шолом додався і логотип гоночної академії Ferrari.

Мік Шумахер у 2019 році виступить за академію Ferrari у Формулі-2 – молодшій серії Формули-1. 19-річний німецький гонщик підписав контракт з командою Prema, в складі якої провів останні два сезони в європейській "Формулі-3". У минулому році Шумахер здобув у "Формулі-3" вісім перемог і став чемпіоном гоночної серії. По ходу наступного сезону "Формули-1" Шумахер-молодший зможе сісти за кермо боліда Ferrari на тестових заїздах, які пройдуть після етапів в Бахрейні та Іспанії.

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Теги: Спорт Формула-1
Джерело: 24 Канал
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