Тоні Фергюнсон здобув 12 перемогу поспіль в головному бою UFC 238

В ніч з 8-го на 9 червня в Чикаго відбувся турнір UFC 238. У головному карді вечора зустрілися топові представники легкого дивізіону Тоні Фергюсон (25-3) і Дональд Серроне (36-12).

Тоні Фергюсон переміг Дональда Серроне технічним нокаутом у другому раунді.

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Бій зупинив лікар поєдинку після огляду Серроне – в перерві у Ковбоя повністю запливло праве око. Сам Серроне був готовий продовжити бій.

В кінці другого раунду Фергюсон завдав удар після гонгу. Але судді порахували, що удар Тоні не вплинув на підсумок бою, тому що припав в ніс, а не в око суперника.

Таким чином, Тоні Фергюсон виграв 12-й бій поспіль в UFC. Останній раз Фергюсон програвав в 2012-му, коли поступився одноголосним рішенням суддів Майклу Джонсону.

Відео бою Тоні Фергюнсон – Дональд Серроне

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