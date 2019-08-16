Туреччина впритул наблизилася до України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

107 Читать новость на русском
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Таблиця коефіцієнтів УЄФА / Фото з відкритих джерел

Результати українських клубів у кваліфікації Ліги Європи принесли країні нові очки в таблиці єврокубкових коефіцієнтів УЄФА.

У матчах-відповідях третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" обіграла софійський ЦСКА (1:0) і вийшла в плей-офф, а "Маріуполь" розгромно програв голландському АЗ (0:4) і першим з українських клубів припинив боротьбу в єврокубках.

Читайте також: Визначився суперник "Зорі" в плей-офф Ліги Європи

Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після двох матчів з "Брюгге", але євросезон для них не закінчений – команда Олексія Михайличенка отримала пряму путівку в груповий етап Ліги Європи, де, крім них, гарантовано виступить "Олександрія".

Таким чином, Україна зберігає 9- місце в рейтингу УЄФА. Від Бельгії показники українських клубів відстають на 1,5 бала.

Однак, відрив від Туреччини, що займає десяте місце, скоротився ще на 0,2 бала і тепер становить лише 0,4. "Єні Малатьяспор", як і "Маріуполь", вилетів, однак голосно грюкнув дверима, обігравши в матчі-відповіді з рахунком 1: 0 сербський "Партизан".

Україна і Туреччина втратили по одному клубу, у них залишилося по 4 представники в єврокубках. Бельгія в цьому аспекті йде без втрат – 5 з 5.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

blog_ava
Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
сьогодні
9295
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Зоря Ліга Європи УЄФА ФК Маріуполь Динамо Ліга чемпіонів Новини Туреччини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
сьогодні 11:54 Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
2170
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12576
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7492
Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
сьогодні 09:05 Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
9295
Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян
15 серпня 18:00 Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян
Михайло Гема 667
Новини
Більше новин
Залиште відгук