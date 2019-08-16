Туреччина впритул наблизилася до України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Результати українських клубів у кваліфікації Ліги Європи принесли країні нові очки в таблиці єврокубкових коефіцієнтів УЄФА.

У матчах-відповідях третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" обіграла софійський ЦСКА (1:0) і вийшла в плей-офф, а "Маріуполь" розгромно програв голландському АЗ (0:4) і першим з українських клубів припинив боротьбу в єврокубках.

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Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після двох матчів з "Брюгге", але євросезон для них не закінчений – команда Олексія Михайличенка отримала пряму путівку в груповий етап Ліги Європи, де, крім них, гарантовано виступить "Олександрія".

Таким чином, Україна зберігає 9- місце в рейтингу УЄФА. Від Бельгії показники українських клубів відстають на 1,5 бала.

Однак, відрив від Туреччини, що займає десяте місце, скоротився ще на 0,2 бала і тепер становить лише 0,4. "Єні Малатьяспор", як і "Маріуполь", вилетів, однак голосно грюкнув дверима, обігравши в матчі-відповіді з рахунком 1: 0 сербський "Партизан".

Україна і Туреччина втратили по одному клубу, у них залишилося по 4 представники в єврокубках. Бельгія в цьому аспекті йде без втрат – 5 з 5.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА