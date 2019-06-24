У Росії істерика: УЄФА не каратиме грузинських гравців за акцію проти РФ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився розглядати дії грузинських футболістів, які вийшли на матчі національного чемпіонату у футболках з антиросійськими гаслами.

Про це в прес-службі організації заявили "Чемпіонату".

Цікаво: Замість поступок влада вирішила карати людей, – лідер опозиції Грузії про антиросійські протести

Враховуючи той факт, що дані події відбулись у внутрішньому змаганні, будь-які подальші дисциплінарні заходи підпадають під юрисдикцію відповідних органів Грузинської футбольної федерації. УЄФА може розслідувати лише інциденти, що відбуваються в турнірах під егідою організації,

– йдеться в повідомленні.

Раніше член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свіщов відреагував на акцію футболістів в Грузії.

Я вважаю, що ФІФА і УЄФА зобов'язані відреагувати на ситуацію, як мінімум наклавши штрафи, вони повинні помітити це. Інакше ми побачимо величезну кількість інших політичних, економічних гасел. ФІФА завжди говорить, що вона поза політикою і за чистий спорт, якщо вони не відреагують, то це стане прикладом для інших, незадоволених тим чи іншим розвитком ситуації. На жаль, спорт знову став інструментом досягнення політичних цілей,

– заявив Свіщов.

Спорт 24 писав, що антиросійські протести в Грузії не залишилися осторонь і спорту. Гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі чемпіонату країни в майках з антиросійськими гаслами.

Чому в Грузії відбуваються антиросійські протести?

Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадян. Вони переконані, що розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають.



Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

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