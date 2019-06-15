Україна – Південна Корея: чи зможе збірна U-20 вперше стати чемпіонами світу

У суботу, 15 червня, збірна України U-20 зіграє у фіналі Чемпіонату світу з футболу. Суперником українців буде збірна Південної Кореї. Все, що треба знати про цей матч – на сайті Спорт24.

Фінал ЧС-2019 Україна (U-20) – Південна Корея (U-20)

15 червня 2019 року. 19:00. Польща, Лодзь.

Де дивитися: UA: Перший.

Головний арбітр: Ісмаїл Ельфахт (США).

Травмовані: немає.

Дискваліфіковані: Денис Попов (Україна).

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Україна знаходиться за крок від історичного досягнення. Ще жодного разу за роки незалежності наші футболісти не грали в фіналі світової першості. Більше того, до сьогоднішнього дня найкращим результатом України на мундіалі серед 20-річних була стадія 1/8 фіналу.

На шляху до фіналу Україна виграла групу D, обігравши США (2:1) і Катар (1:0), а також зігравши внічию з Нігерією (1:1). Потім українці в плей-оф по черзі перемогли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) і Італію (1:0) . Варто зазначити, що всі перемоги українці здобули в основний час.

У фіналі наша збірна буде протистояти команді Кореї. Якщо для українців цей турнір тільки четвертий в історії, то їх суперник грав на молодіжних мундіалях 12 разів. Краще досягнення - четверте місце в 1983 році. До Польщі корейці приїхали як фіналісти Кубка Азії-2018 (U-19) - у фіналі вони поступилися Саудівської Аравії.

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Дорога в Лодзь для Кореї лежала через непростий груповий турнір. Вони стартували з поразки від Португалії (0:1), потім переграли ПАР (1:0), а в останньому турі їм нічого не залишалося, крім як обіграти Аргентину – і вони це зробили, здобувши перемогу з рахунком 2:1. Через це за бортом плей-офф залишилися португальці. В 1/8 фіналу Корея здобула тяжку перемогу в кінцівці над Японією, далі був мегаматч з Сенегалом, в якому азіати спочатку перевели гру в овертайм на 90+8 хвилині, а потім виграли серію пенальті. А в півфіналі їм вдалося вибити зі свого шляху Еквадор – 1:0.

Турнірну дистанцію збірна Кореї пройшла набагато важче, ніж Україна, і сил витратила значно більше. Плюс, довелося провести 120 хвилин і серію пенальті у чвертьфіналі. Південна Корея так само не є лідером світового футболу, тому шанси на завоювання історичного золота команда Олександра Петракова має.

Це підтверджують і букмекери – аналітики вважають збірну України фаворитом фінального поєдинку. На перемогу українців в основний час встановлено коефіцієнт 2,75, на нічию – 2,90, на перемогу Південної Кореї – 2,95. Якщо матч триватиме до додаткового часу та серії пенальті, то тут котирування наступні: 1,85 – на "синьо-жовтих", 1,96 – на корейців.

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Орієнтовний склад збірної України: Лунін, Безкоровайний, Бондар, Сафронов, Конопля, Чех, Корнієнко, Булеца, Дришлюк, Кащук, Сікан.

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