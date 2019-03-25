Україна проти Люксембургу: у заявці українців є дві заміни

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Збірна України в Люксембурзі
Збірна України в Люксембурзі / ФФУ

Збірна України визначилася з гравцями. які візьмуть участь у матчі проти Люксембургу у відборі на Євро-2020.

У порівнянні з попереднім матчем проти збірної Португалії, в складі збірної України відбулися одразу дві заміни. Марлос та Артем Кравець не зможуть зіграти у цьому матчі. Відтак їх місце в заявці зайняли Артем Шабанов та Сергій Болбат.

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Варто додати, що саме Артем Кравець є одним із чинних футболістів, який забивав у ворота збірної Люксембургу. Також у ворота суперників за українців забивали Андрій Ярмоленко (хет-трик на виїзді), Денис Гармаш та Євген Коноплянка. Відтак лише останній з них має можливість збільшити свій гольовий доробок.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Люксембургу (за номерами): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Безус, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12. Андрій Пятов, 13. Віталій Миколенко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес, 20. Сергій Болбат, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Офіційна заявка збірної Люксембургу на матч проти України (за номерами): 1. Антоні Моріс, 2. Максим Шано, 3. Енес Махмутович, 4. Кевін Мальже, 5. Флоріан Бонерт, 6. Желсон Родрігеш, 7. Ларс Герсон, 8. Крістофер Мартінш Перейра, 9. Даніель Да Мота, 10. Венсан Тілль, 11. Стефано Бенсі, 12. Ральф Шон, 13. Дірк Карлсон, 14. Даніель Сінані, 15. Олівер Тілль, 16. Леандро Беррейро Мартінш, 17. Маріо Мутш, 18. Лоран Янс, 19. Матіас Яніш, 20. Дейв Тюрпель, 21. Алдін Скендерович, 22. Орельєн Жоакім, 23. Тім Кіпс.

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Матч Люксембург – Україна відбудеться у понеділок, 25 березня. Початок зустрічі о 21:45. Текстову онлайн-трансляцію проведе Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
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