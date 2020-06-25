Український півзахисник Руслан Маліновський допоміг здійснити неймовірний камбек "Аталанті", зрівнявши рахунок матчу. Дії українця оцінили найвищими балами.

У рамках 27 туру Серії А "Аталанта" приймала "Лаціо", пише 24 канал.

До теми "Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео

Оцінка експертів

Український півзахисник господарів Руслан Маліновський розпочав матч у стартовому складі та повністю виправдав довіру тренера.

На 66-й хвилині Руслан з-за меж штрафного завдав гарматного удару.

Портал SofaScore оцінив гру Маліновського в 8,3 бала. Це найвищий показник серед усіх футболістів.

Друге та третє місце у складі "Аталанти" розділили Гомес та Гозенс, їх дії оцінили в оцінку 7,7.

На думку WhoScored, Маліновський отримав оцінку 8,6, що також є найкращим показником серед всіх футболістів у матчі.

Це п'ятий гол Руслана в 24 матчі чемпіонату Італії. До речі, за кількістю матчів у Серії А Маліновський наздогнав Олексія Михайличенка.

На 77-й хвилині українець покинув поле.

Неймовірний гол Руслана Маліновського дивіться відео: