Українська хокейна ліга представила логотип сезону 2019/20

Нарівні з клубами, Українська хокейна ліга продовжує підготовку до чергового сезону. Чемпіонат України з хокею 2019/20 стане для УХЛ четвертим в історії.

Спеціально для майбутнього сезону студією брендингу "Гагарін" був розроблений унікальний логотип, який буде використовуватися на формі хокеїстів, в промо-роликах і ТБ-трансляції, діджитал-просторі та в друкованій продукції.

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"Центральним елементом логотипу ми зробили позначення сезону, яке відразу привертає увагу. В умовах сьогоднішньої нестабільності ми змогли успішно провести вже три чемпіонати, і прагнемо зробити кожен наступний якомога краще і цікавіше. Ми свідомо використовували латиницю в написанні, оскільки наші прагнення не обмежуються Україною: ми також працюємо з представниками країн Східної та Західної Європи. Основними кольорами логотипу було обрано синьо-жовтий, як кольори прапора, і сірий металік. Ну а символічні зображення шайби та ключки дають можливість безпомилково ідентифікувати нашу приналежність навіть для людей, далеких від спорту в принципі", – прокоментував появу нової емблеми сезону виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.

Матч-відкриття чемпіонату УХЛ буде зіграно в Дружківці 14 вересня, коли зустрінуться "Донбас" та херсонський "Дніпро".

До слова, Українська прем'єр-ліга представила новий логотип і назву турніру.