Футбольний клуб Другої ліги України з футболу "Калуш" припиняє своє існування. Вірогідність продовження існування клубу дорівнює 1%.

Причина банальна – безгрошів’я. Про це повідомляє "Главком".

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Футболістів вже повідомили, що вони можуть шукати собі нові команди. Ця новина обурила ультрас калуського клубу.

"Нешановане керівництво! Спасибі вам за те, що протягом цього часу провели "масштабну" роботу в розвитку нашого клубу. Крім порожніх слів і обіцянок ми не побачили нічого", – написано на сторінці фанатів "Калуша" в Instagram.

Що відомо про ФК "Калуш"

Професійний статус "Калуш" отримав після краху іншого західноукраїнського клубу – моршинської "Скали". Власне, ця команда на Івано-Франківщину й перебралася.

У 2010 році ФК "Калуш" припинив свою участь в чемпіонаті області вже після першого кола. 2011 рік відроджений ФК "Калуш" розпочав у другій лізі обласного чемпіонату.

Вже у 2018 році команда повернула собі професійний статус і, вперше, за 13 років заявилася на чемпіонат Другої ліги України і в дебютному сезоні після повернення пройшла до 1/8 фіналу Кубка України.