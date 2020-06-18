Відомий боєць ММА українець Аскар Можаров хоче провести наступний поєдинок із ветераном змішаних єдиноборств. Елейн Нгалані на прізвисько "Пантера" може стати суперником українця.

Потенційний суперник українця народився у Камеруні, але живе та представляє Гонконг, пише Klitschko-Brothers.

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Гучний виклик

За словами українця, раніше він тренувався з Елейном та захоплюється його відношення до роботи. Він вважає, що це серйозний суперник для будь-якого бійця в MMA.

Вважаю чудовою ідеєю нокаутувати Нгалані в рамках свого дебютного бою в One FC. Помщуся Елейну за Ігоря Субору,

– заявив Можаров.

Що відомо про Елейн Нгалані

45-річний Елейн є чотириразовим чемпіоном світу з муай тай. У досвіді Нгалані вже є виступи проти українців. У 2015 році українець Ігор Субора не встояв перед потужністю Нгалані та зазнав поразки. Представник Гонконгу переміг технічним нокаутом вже у першому ж раунді. Нгалані виступає в великому світовому промоушені Оne Fight Сhampionship (One FC). Як бачимо, Аскар Можаров активно готується до майбутніх поєдинків. Багато відео із тренувань можна побачити у його Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Thailand and USA #mma #usa #odessa #russia #phuket #sport #training Допис, поширений Аскар Можаров (@askar.mozharov) 11 Кві 2020 р. о 12:49 PDT Хто такий Аскар Можаров