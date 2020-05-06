Ультрас "Шахтаря" виступили на підтримку Стерненка, але не надовго

Ультрас донецького "Шахтаря" обурені діями суду в справах українського активіста Сергія Стерненка та колаборанта Романа Лягіна.

Ультрас "Шахтаря" підтримали почин активних уболівальників "Динамо" і також виступили в підтримку громадського активіста з Одеси Сергія Стерненка, пише 24 канал.

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Втім, провисів пост в Facebook недовго і через пару годин був видалений



Видалений пост ультраса "Шахтаря" на підтримку Сергія Стерненка / Фото: Скріншот

Також підтримку Сергію Стерненку висловило об'єднання ультрас "Карпат". Вболівальники львівського клубу закликали інші фанатські рухи і громадські організації проявити солідарність і висловити свою підтримку.

Що відомо про підозру Стерненку?

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що щодо Стерненка у будь-якому разі буде підозра.

Мовиться про справу, у якій Стерненко, обороняючись від озброєних нападників, смертельно ранив одного з них.

За її словами, питання лише у кваліфікації підозри – умисне вбивство чи вбивство під час самозахисту.

Водночас громадський активіст та волонтер Роман Сініцин заявив, що підозру спільно готують Офіс генпрокурора та СБУ. Найімовірніше, вручать її вже до кінця цього тижня.

Також він повідомив, що Стерненка можуть закрити в СІЗО без права на заставу.

Що відомо про напад на Сергія Стерненка?На активіста тричі скоювали організований замах на вбивство. 24 травня 2018 року під час замаху Стерненку вдалося вижити.



Сергій поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

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