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Упав на голову: гравець "Шахтаря" Матвієнко отримав моторошну травму – відео

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Микола Матвієнко
Микола Матвієнко / shakhtar.com

Футболіст "Шахтаря" Микола Матвієнко зазнав травми у товариському матчі проти "Руха". Оборонець не зміг продовжити поєдинок.

На 79-й хвилині поєдинку Матвієнко вистрибнув, щоб виграти верхову дуель, пише 24 канал. Та гравець "Руха" підсів під Матвієнка і той зробив моторошний кульбіт.

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Микола приземлився на голову і зміг підвестися тільки з допомогою медиків "Шахтаря".

Відео травми Матвієнка

Наставник донеччан Луїш Каштру вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста. Захисник покинув поле у супроводі лікарів.

Поки "Шахтар" не повідомляє інформацію про стан Матвієнка.

Кадрові проблеми "Шахтаря"

  • Травма Матвієнка може стати серйозною проблемою для "Шахтаря" перед рестартом сезону. Також у лазарет потрапив оборонець Валерій Бондарь.
  • Таким чином, серед номінальних центральних оборонців у "Шахтарі" залишилися тільки Сергій Кривцов та Давід Хочолава.
  • Перший матч після перерви "Шахтар" повинен зіграти проти "Динамо". Кияни також мають серйозні кадрові проблеми.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Шахтар Футбол
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