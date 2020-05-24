Упав на голову: гравець "Шахтаря" Матвієнко отримав моторошну травму – відео

Футболіст "Шахтаря" Микола Матвієнко зазнав травми у товариському матчі проти "Руха". Оборонець не зміг продовжити поєдинок.

На 79-й хвилині поєдинку Матвієнко вистрибнув, щоб виграти верхову дуель, пише 24 канал. Та гравець "Руха" підсів під Матвієнка і той зробив моторошний кульбіт.

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Микола приземлився на голову і зміг підвестися тільки з допомогою медиків "Шахтаря".

Відео травми Матвієнка

Наставник донеччан Луїш Каштру вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста. Захисник покинув поле у супроводі лікарів.

Поки "Шахтар" не повідомляє інформацію про стан Матвієнка.

Кадрові проблеми "Шахтаря"