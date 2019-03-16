УПЛ затвердила перенесення матчів

Клуби УПЛ на загальних зборах одноголосно прийняли рішення перенести матчі чемпіонату і Кубка України через проведення виборів президента України.

На порядку денному значився проект змін до плану-календаря УПЛ сезону 2018/19 (2-й етап). Ця вимога виникла на підставі листа Національної поліції, пише FootBoom.

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Причиною для таких перенесень стала залученість співробітників правоохоронних органів в забезпечення порядку на президентських виборах. Також враховувалося побажання головного тренера збірної Андрія Шевченка про перенесення 32 туру на кінець травня.

Клуби УПЛ одноголосно проголосували за перенесення матчів в наступному порядку:

Матчі 23 туру 30 березня → 3 квітня (для клубів, що беруть участь в 1/4 фіналу Кубка України) Матчі 1/4 фіналу Кубка України 3 квітня → 6-7 квітня Матчі 26 туру 20 квітня → 24 квітня 1/2 фіналу Кубка України Дати будуть визначені додатково Матчі 32 туру 26 травня → 30 травня Перехідні матчі за вихід в УПЛ 29 травня і 2 червня → 4 і 8 червня

До слова, перенесення матчів чемпіонату України через вибори може відбутися не вперше – у 2015 році під час місцевих виборів матчі УПЛ були перенесені з жовтня на грудень.

Президентські вибори в Україні пройдуть в неділю, 31 березня. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50% голосів, у неділю, 21 квітня, пройде другий тур виборів.



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