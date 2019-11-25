VAR в Україні: названо два стадіони, де запрацює система відеооповторів

Керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Луччі розповів, на яких українських стадіонах з'явиться система відеооповторів VAR. За словами глави арбітрів, запровадження системи в Україні на завершальній стадії.

VAR тестується на матчах молодіжних команд

1 листопада VAR було вперше використано в Україні на матчі "Динамо" U-19. На користь киян був призначений пенальті у грі з "Карпатами".

2 листопада в матчі чемпіонаті України серед команд U-21 між "Динамо" та "Львів" вдруге було використано систему VAR. І знову на користь киян.

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Що говорить Луччі?

Луччі заявив, що отримати сертифікат для запровадження системи VAR не є проблемою. Сертифікувати необхідно: суддів, стадіони, саму систему.

"Питання тільки у виконанні всієї програми до кінця. На матчі ("Динамо" U-19 проти "Запоріжжя" U-19, – Спорт24) були присутні два представники ФІФА, вони тут для того, щоб сертифікувати роботу арбітрів і саму технологію, тобто обладнання", – сказав Луччі в ефірі "Профутболу".

Таким чином, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського, де відбувся матч, першим отримає сертифікат на використання VAR.

За словами Луччі, наступним стадіонами, які отримають сертифікацію, будуть НСК "Олімпійський" та ОСК "Металіст". Арени є домашніми для київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" відповідно.

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Коли VAR запрацює в УПЛ?

Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко у своєму фейсбуці повідомив, що VAR може з'явитися вже у 2020 році.

22 листопада в Україні очікуємо делегацію з представників IFAB та FIFA, які мають наочно переконатися в якісній підготовці наших фахівців до використання VAR. Після отримання позитивних результатів технологічного тестування наших спеціалістів та системи ми зможемо отримати дозвіл на використання системи VAR в Україні. Після чого VAR повноцінно запрацює в чемпіонаті УПЛ з перших матчів нового року,

– написав Павелко.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

– порушення правил при забитих голах,

– епізоди з призначенням пенальті,

– помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

– помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).