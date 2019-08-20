"Ворскла" підписала угоду про партнерство з Parimatch

Футболісти футбольного клубу "Ворскла" вийшли на гру з "Дніпро-1" з логотипами нового партнера команди – ТМ Parimatch.

Нова угода про співпрацю між брендами почала діяти 16 серпня і розрахована на один календарний сезон. В рамках контракту на форму клубу нанесені логотипи та шеврони торгової марки. Також передбачено брендинг стадіону та соціальних мереж.

"Першим партнером нашого клубу в новому сезоні, про що стало відомо буквально напередодні гри з "Дніпром-1", стала компанія Parimatch. Останнім часом ми не мали подібних гідних пропозицій від інших потенційних партнерів, які могли б розмістити свої лого на ігровій формі. Переговорний процес пройшов злагоджено, ми обговорили всі питання та скріпили все підписами", – розповів віце-президент ФК "Ворскла" Олег Лисак.

До слова: "Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений

Parimatch і ФК "Ворскла" планують реалізацію сучасних маркетингових проектів, здатних збільшити інтерес полтавського глядача до футболу.

"Ворскла" – один з найвідоміших клубів України, який завжди бореться за найвищі місця у всіх турнірах. І сьогодні нам дуже важливо стати партнерами українського футболу в центрі країни. Ми впевнені, що наші спільні соціальні ініціативи допоможуть розкрити нові футбольні таланти на Полтавщині, а команда порадує всіх уболівальників хорошим результатом в цьому сезоні", – прокоментував початок партнерства представник TM Parimatch Вадим Місюра.