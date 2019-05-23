Ястремська яскраво пробилася у півфінал тенісного турніру WTA у Франції

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 42 місце в рейтингу WTA, пробилася до півфіналу ґрунтового турніру WTA у французькому місті Страсбург. У чвертьфіналі українка перемогла Фіону Ферро.

Даяна Ястремська – Фіона Ферро 2:0 (6:1, 6:3)

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Обидві тенісистки агресивно розпочали поєдинки. Спершу Ястремська взяла подачу француженки, однак Ферро відразу відповіла зворотним брейком. Та після того, як рахунок став 1:1, Даяна виграла 5 геймів поспіль та легко взяла сет. Він тривав усього 28 хвилин.

У другому сеті українка перемагала 5:1, однак не зуміла з першої спроби подати на матч. Втім, за рахунку 5:3 на свою користь Даяна таки зуміла подати на матч.

У півфіналі Даяна зіграє з переможцем пари Моніка Пуіг – Аріна Соболенко. На турнірі також виступає інша українка Марта Костюк, яка свій поєдинок чвертьфіналу незабаром зіграє проти Каролін Гарсії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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