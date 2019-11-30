Збірна України дізналася суперників по груповому етапу Євро-2020

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Збірна України / ffu.ua

У суботу, 30 листопада, у Бухаресті (Румунія) відбулося жеребкування групового етапу Євро-2020. Своїх суперників дізналася збірна України.

Українська команда, як і очікувалося, зіграє у групі C. Суперниками України стали Нідерланди, Австрія та переможець шляху A або D.

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У шляху A за путівку на Євро борються: Ісландія – Румунія та Болгарія – Угорщина.

У шляху D за путівку на Євро поборються чотири збірні: Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.

Збірна України зіграє з переможцем шляху A, якщо його виграє Румунія, оскільки Бухарест є господарем чемпіонату Європи.

Під час жеребкування Україна була в першому кошику, оскільки виграла відбіркову групу. Ще до процедури жеребкування було відомо, що Україні з другого кошика дістанеться збірна Нідерландів.

З третього кошика "синьо-жовтим" дісталася збірна Австрії.

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Євро-2020 стартує 12 червня й триватиме на футбольних полях Європи до 12 липня. Збірна України матчі групового етапу зіграє в Бухаресті (Румунія) та Амстердамі (Нідерланди).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Новини Спорту
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