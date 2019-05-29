Збірна України перемогла "Дніпро-1" у товариському матчі

Збірна України з футболу провела товариський матч. Суперником став "Дніпро-1", а перемогу святкували "синьо-жовті". Матч відбувся у Харкові, де команда проводить навчально-тренувальний збір.

На цей матч збірна України вийшла у дещо експериментальному складі. Тож місце у старті знайшлося і гравцям молодіжної збірної – Білик у воротах та Прокопчук у захисті. Згодом на заміну виходили Мілованов та Козак.

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У першому таймі особливою активністю в організації атак національної команди виділялися Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Мар'ян Швед. В одному з епізодів після удару Шведа голкіпер дніпрян не зумів зафіксувати м'яч, і на добиванні чітко зіграв Роман Яремчук – 1:0.

Заради справедливості слід сказати, що до перерви кілька гострих атак вдалися й підопічним Дмитра Михайленка, і лише брак виконавської майстерності не дозволив їм записати на свій рахунок приємний для кар'єри гол у ворота головної команди країни, хай навіть і в тренувальному матчі.

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Другий тайм збірна розпочала із серії швидких атак, одна з яких вийшла показово чіткою та результативною. Точна гра в пас, класний асист від Мар'яна Шведа та удар з ходу від Романа Яремчука, який у такий спосіб оформив дубль.

У порівнянні з першим таймом ініціативу в організації атак перехопив Роман Безус, якому вправно допомагали на флангах Мар'ян Швед та Євген Коноплянка.

До честі гравців "Дніпра-1", вони не припинили спроб знайти своє щастя в контратаках, і після розіграшу кутового точний удар у дев'ятку вдався Сергію Панасенку. Більшого збірники гостям зробити не дозволили, провівши кілька непоганих атак під кінець поєдинку.

Україна – Дніпро-1 2:1

Голи: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Вже 7 червня збірна України проведе офіційний матч – проти збірної Сербії на "Арені Львів". Тут же "синьо-жовті" зіграють і проти збірної Люксембургу 10 червня.