Жан Беленюк провів тренування під стінами Верховної Ради: фото

Поки в Україні всі заклади масового скупчення людей закриті на карантин (у тому числі спортзали), сами спортсменам треба десь підтримувати форму.

Борець, а заодно і народний депутат Жан Беленюк знайшов вихід з цієї ситуації. Він провів тренування просто у Маріїнському парку перед Верховною Радою.

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Фото з тренування Жан Беленюк виклав в Instagram.

Жан Беленюк претендує на поїздку на Олімпійські ігри в Токіо.Однак змагання відклали на один рік через коронавірус.

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