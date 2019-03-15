Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів - результати і пари
Результати жеребкування Ліги чемпіонів / twitter.com/ChampionsLeague

У Швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/2019.

На церемонію жеребкування був запрошений колишній воротар "Інтера" Жуліо Сезар.

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Аякс – Ювентус

Ліверпуль – Порту

Тоттенхем – Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед – Барселона

Переможець пари "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" зіграє у півфіналі з переможцем пари "Аякс" – "Ювентус". Відповідно переможець пари "Ліверпуль" – "Порту" вийде на переможця "Манчестер Юнайтед" – "Барселона".

9/10 квітня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу, а 16/17 квітня – матчі-відповіді. 30 квітня/1 травня відбудуться перші матчі 1/2 фіналу, а 7/8 травня – матчі-відповіді. Фінал відбудеться 1 червня на стадіоні "Метрополітан" у Мадриді.

Зазначимо, о 14:00 відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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